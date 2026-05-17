Chi era l'ex atleta Samuele Nava morto a 28 anni in un incidente sull’ex Statale 36 nel Lecchese
Samuele Nava, 28 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Valmadrera, nel Lecchese, lungo l’ex Statale 36. Nava era un ex atleta e la sua morte è avvenuta in modo improvviso. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo, senza altri dettagli sui coinvolgimenti. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre amici e conoscenti hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa. La notizia ha generato attenzione nella comunità locale.
Samuele Nava è il 28enne che è morto in un incidente stradale a Valmadrera, nel Lecchese, lungo l'ex Statale 36. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma l'ex atleta è morto sul colpo: troppo gravi le ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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