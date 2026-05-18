Schianto sulla statale Regina tra auto e moto | due feriti nella notte a Brienno
Nella notte di domenica 17 maggio si è verificato un incidente tra un'auto e una moto lungo la statale Regina, a Brienno, nel Comune del Lago di Como. L'impatto si è verificato sulla SS340 e ha coinvolto due persone, rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Non sono state fornite al momento ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dello scontro.
Ancora un incidente tra auto e moto sulle strade del Lago di Como. Lo schianto è avvenuto nella tarda serata di domenica 17 maggio a Brienno, lungo la statale Regina (SS340).L’allarme è scattato alle 22:56 e, secondo quanto riferito dalla centrale operativa Areu, nello scontro sono rimaste. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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