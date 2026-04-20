Moto contro auto sulla Statale Appia | due feriti gravi nella notte a Rotondi

Nella notte a Rotondi, sulla Statale Appia, si è verificato un incidente tra una moto e un'auto. Due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale. Il motociclista, di 30 anni, e una donna di 35 anni, che viaggiava come passeggera, sono attualmente in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e svolgere i rilievi necessari.

ROTONDI (Avellino) — Sono in prognosi riservata, entrambi in terapia intensiva, il motociclista di 30 anni di Montesarchio e la passeggera di 35 che occupava la sella posteriore del mezzo.Si trovavano sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi, quando poco dopo la mezzanotte.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Incidente sulla provinciale, con l'auto contro un albero nella notte: morta una ragazza, tre feriti graviUn morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla... Incidente sulla Statale 106 scontro auto-tir: cinque i feriti, due trasportati al Gom in gravi condizioniCinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino, nei pressi del bivio per San... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Moto contro auto sulla Statale Appia: due feriti gravi nella notte a Rotondi; Incidente a Rotondi, impatto tra auto e moto: due persone in terapia intensiva; Statale Appia, scontro tra auto e moto: due feriti; Valle Caudina: grave incidente stradale in località Campizze di Rotondi. Incidente a Rotondi, impatto tra auto e moto: due persone in terapia intensivaÈ di due feriti gravi il bilancio dello scontro tra un'auto e una moto avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica notte, sulla statale Appia nel territorio di Campizze ... ilmattino.it Incidente stradale sull’Appia: coppia di Montesarchio ferita, decisivo l’intervento di un medico di passaggioUn incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Appia, in località Campizze. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Jeep Compass e una motocicletta sulla quale v ... ntr24.tv Grave incidente sulla Statale Appia: 45enne si schianta in quad contro un muro Leggi qui: https://www.informazionesei.it/grave-incidente-sulla-statale-appia-45enne-si-schianta-in-quad-contro-un-muro - facebook.com facebook