Moto contro auto sulla Statale Appia | due feriti gravi nella notte a Rotondi

Da avellinotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Rotondi, sulla Statale Appia, si è verificato un incidente tra una moto e un'auto. Due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale. Il motociclista, di 30 anni, e una donna di 35 anni, che viaggiava come passeggera, sono attualmente in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e svolgere i rilievi necessari.

ROTONDI (Avellino) — Sono in prognosi riservata, entrambi in terapia intensiva, il motociclista di 30 anni di Montesarchio e la passeggera di 35 che occupava la sella posteriore del mezzo.Si trovavano sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi, quando poco dopo la mezzanotte.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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