Incidente stradale nella notte a Foggia | violento impatto tra due auto e 5 feriti sulla Statale 90
Nella notte si è verificato un incidente lungo la Statale 90 a Foggia. Due auto sono entrate in collisione, provocando cinque persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure mediche necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
È di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, nella notte, lungo la Statale 90, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 3: per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due autovetture all'altezza della progressiva chilometrica 80+500, in agro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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