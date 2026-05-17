Incidente stradale nella notte a Foggia | violento impatto tra due auto e 5 feriti sulla Statale 90

Nella notte si è verificato un incidente lungo la Statale 90 a Foggia. Due auto sono entrate in collisione, provocando cinque persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure mediche necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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