Schianto in moto a San Lazzaro 19enne all' ospedale

Lunedì 18 maggio, a San Lazzaro, un giovane di 19 anni di Fiorenzuola è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella a una moto Yamaha. Secondo quanto riferito, la moto si è scontrata con una Fiat 500 che stava svoltando a sinistra per entrare in via. L’incidente ha provocato ferite serie al ragazzo, trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.

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