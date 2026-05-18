Schianto in moto a San Lazzaro 19enne all' ospedale

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio, a San Lazzaro, un giovane di 19 anni di Fiorenzuola è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella a una moto Yamaha. Secondo quanto riferito, la moto si è scontrata con una Fiat 500 che stava svoltando a sinistra per entrare in via. L’incidente ha provocato ferite serie al ragazzo, trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.

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Un ragazzo di 19 anni di Fiorenzuola è rimasto seriamente ferito nella mattinata di lunedì 18 maggio a causa di un incidente stradale avvenuto a San Lazzaro: in sella a una moto Yamaha si è schiantato contro una Fiat 500 che gli ha tagliato la strada mentre svoltava a sinistra per imboccare via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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