Prende un anno sabbatico dagli studi e va in Vietnam | 19enne muore in uno schianto in moto

Una giovane di 19 anni, figlia di un imprenditore britannico, ha perso la vita in Vietnam a seguito di un incidente con la sua moto. La ragazza aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dagli studi per viaggiare nel paese asiatico. L'incidente si è verificato durante un tragitto in moto, provocando il suo decesso sul luogo dell’incidente. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La figlia 19enne di un imprenditore britannico è morta in un tragico incidente motociclistico in Vietnam. Orla Wates, prima di iniziare l’università a Durham, stava trascorrendo un 'gap year', un anno di pausa dagli studi durante il quale molti giovani scelgono di viaggiare, fare esperienze di volontariato o lavorative all’estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Asti, bimbo di 8 anni muore in uno schianto in autostrada: era in moto con il padreUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti...

Wilman Zanetti muore a 18 anni dopo uno schianto in moto a Como: sì alla donazione degli organi come voluto da luiWilman Zanetti è morto dopo sei giorni di ricovero in ospedale, giunto in condizioni gravi, a seguito di un incidente in moto contro un tir a Como.

Argomenti più discussi: Verstappen può andarsene dalla Red Bull sfruttando una clausola: il suo futuro in F1 non è scontato; I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene: aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie.

L’Asd Vagli si prende un anno sabbatico Non si iscriverà al prossimo campionatoLa lettera aperta sul proprio profilo Facebook non lascia dubbi. La società gialloblu dell’Asd Vagli, militante in Seconda categoria, abbandona, almeno per un anno, il calcio. Dopo vari e vani ... lanazione.it

Retromarcia van Gaal: 'Non mi ritiro, anno sabbatico'Niente ritiro per Louis van Gaal. L'olandese ha fatto retromarcia in un'intervista a Cadena Ser:No, non mi sono ritirato. Ho solo preso un anno sabbatico, dopodichè prenderò una decisione. Ci sono ... calciomercato.com

Prende fuoco il locomotore: passeggeri evacuati Gli aggiornamenti nei commenti - facebook.com facebook

Labàs e l’evento pro Ucraina: “Non giudichiamo chi prende le armi, ecco perché l’ospitiamo” x.com