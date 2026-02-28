Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Ceresio a Porlezza, in provincia di Como. Una moto e un’auto si sono scontrate, e il centauro, un ragazzo di 19 anni, ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’era più nulla da fare per il giovane. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Porlezza (Como), 28 febbraio 2026 – Tragico incidente, questa mattina, in via Ceresio, a Porlezza, in provincia di Como: una moto e un’auto si sono scontrate e il centauro, il 19enne Simone Argenti, è morto. Illeso l’uomo alla guida della vettura. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. L’incidente L’incidente è avvenuto sabato mattina, dopo le 7: la Yamaha TMax 500 con in sella il 19enne si è scontrata frontalmente con una Suzuki Gran Vitara, guidata da un 52enne di Porlezza, che stava svoltando per parcheggiare. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il centauro è finito a terra. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Porlezza, schianto tra auto e moto: morto il 19enne Simone Argenti

Incidente tra auto e moto: 19enne in ospedaleIl sinistro è avvenuto tra un’auto e la moto del giovane per cause ancora da accertare.

Tragico incidente sulla Colombo, schianto fra auto e moto: morto un 61enneTerribile schianto a Roma, sulla Cristoforo Colombo, nella notte appena trascorso.