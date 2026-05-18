Nella giornata di ieri, nel Mantovano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto. Un motociclista di 29 anni, residente a Bomporto, ha perso la vita a causa di una fuoriuscita. Secondo quanto riferito, un testimone ha dichiarato di aver visto il centauro andare dritto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

La nostra provincia piange l’ennesima vittima della strada. Ieri pomeriggio, in una terribile fuoriuscita nel Mantovano, infatti, si è spenta un’altra giovane vita: Antonio Bruno, 29 anni, di Bomporto. "Ero in moto, ero dietro di lui. L’ho visto purtroppo andare dritto all’altezza della semicurva. Quando sono sceso dalla moto, mi sono reso conto che purtroppo non c’era più niente da fare" afferma ancora sconvolto Giuseppe Volpe, consigliere di opposizione a Bomporto. Lo schianto si è verificato ieri, intorno alle 12.30, a Garolda (Roncoferraro). Non si sa cosa vi possa essere alla base del dramma: pare che il ragazzo abbia perso all’improvviso il controllo della sua moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto fatale in moto. Muore centauro di 29 anni: "L’ho visto andare dritto"

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