Scazzottata da saloon tra due produttori di vino alla sagra nell' Astigiano il torinese Morando riporta lesioni a un occhio

Durante la Festa del Ruché a Castagnole Monferrato, nell'Astigiano, si è verificata una colluttazione tra due produttori di vino. La rissa, avvenuta nella serata di sabato 16 maggio 2026, ha coinvolto due uomini noti nel settore. Uno dei partecipanti ha riportato lesioni a un occhio, mentre l’altro è stato coinvolto nella zuffa senza conseguenze gravi. La situazione è stata sedata rapidamente dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

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