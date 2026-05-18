Scazzottata da saloon tra due produttori di vino alla sagra nell' Astigiano il torinese Morando riporta lesioni a un occhio
Durante la Festa del Ruché a Castagnole Monferrato, nell'Astigiano, si è verificata una colluttazione tra due produttori di vino. La rissa, avvenuta nella serata di sabato 16 maggio 2026, ha coinvolto due uomini noti nel settore. Uno dei partecipanti ha riportato lesioni a un occhio, mentre l’altro è stato coinvolto nella zuffa senza conseguenze gravi. La situazione è stata sedata rapidamente dalle forze dell’ordine presenti sul posto.
Una scazzottata da saloon tra due noti produttori di vino ha funestato la Festa del Ruché a Castagnole Monferrato (Asti) nella serata di sabato 16 maggio 2026. L'episodio ha visto coinvolti Luca Ferraris, titolare dell'omonima azienda vitivinicola, e Franco Morando della cantina Montalbera, noto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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