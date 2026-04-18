Una tragedia si è consumata nell’Astigiano, dove un uomo di 59 anni ha sparato e ucciso la ex compagna e il suo nuovo partner, per poi togliersi la vita gettandosi da una torre. La coppia, di origine albanese, viveva in Italia da circa vent’anni. La vicenda si è svolta in modo improvviso e violento, lasciando dietro di sé una scena di grande dolore.

Ha ucciso la ex e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. L’omicida, il 59enne Astrit Koni, e la donna Drita Koni, entrambi di origine albanese, erano residenti da 20 anni in Italia. È accaduto a Cossombrato, nell’Astigiano, dove lui lavorava come giardiniere del castello, dal quale si è gettato per uccidersi. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? “Mandibola spostata per i colpi ricevuti”, dall’autopsia la conferma dei pugni ricevuti da Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enne Milano, la piazza dei patrioti è mezza vuota.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide la ex e il compagno di lei, poi si suicida gettandosi da una torre: tragedia nell’Astigiano

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