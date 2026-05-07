InConTra il Vino debutta a Verucchio | viaggio tra cantine e bellezza con 20 produttori da tutta Italia

A Verucchio ha preso il via la manifestazione In.Con.Tra il Vino, dedicata a esplorare il mondo del vino attraverso visite a cantine e incontri con produttori provenienti da diverse regioni italiane. L’evento propone un percorso tra degustazioni e bellezze locali, coinvolgendo venti aziende vinicole. La manifestazione si svolge in un’atmosfera che invita a scoprire il vino con calma, lontano dalla frenesia quotidiana.

C’è un modo diverso di vivere il vino, lontano dalla fretta e vicino alla bellezza, ed è questo lo spirito di In.Con.Tra il Vino, il format firmato Only-Events che prosegue il suo percorso tra i paesi e i luoghi più suggestivi d’Italia, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza tra.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Rimini brinda al futuro del vino. Cantine e produttori si raccontano

FuoriVinifera: oltre 100 produttori protagonisti tra vigneti e cantine del Trentinovelato il programma completo di FuoriVinifera, la settima edizione della manifestazione dedicata ai vini e alle produzioni artigianali dell’arco...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Tra i filari con i produttori: Grande pausa > Wine & Food in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Nel cuore del Collio con Madi e Marco tra cibo, vino e libri; In Veneto, tra vino, location, architettura e paesaggi, il Pil del bello vale 630 milioni di euro; Estate del vino a Bolzano 2026: gli eventi da non perdere tra centro storico, cantine e Santa Maddalena.

Weekend di degustazioni a Verucchio: oltre 20 produttori per In.Con.Tra il VinoC’è un modo diverso di vivere il vino, lontano dalla fretta e vicino alla bellezza, ed è questo lo spirito di In.Con.Tra il Vino, il format firmato Only-Events che prosegue il suo percorso tra i paesi ... altarimini.it

Le coste della regione si confermano tra quelle con il mare più pulito: il 97% delle acque monitorate risulta balneabile ed eccellente. Da Tropea a Capo Vaticano, ecco le località premiate dai controlli ambientali - facebook.com facebook

Arrivare a offendere la dignità delle persone con disabilità, tra gli applausi scroscianti del pubblico di La7, vuol dire aver toccato il fondo. Giannini, vergognati e chiedi scusa. x.com