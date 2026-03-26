Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, un tentativo di furto in un’abitazione di via Lucchese ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine. L’allarme scattato intorno alle 2 ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno notato alcuni movimenti sospetti prima che intervenissero i vigilanti. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno trovato un uomo ancora sul fatto.

Empoli, 26 marzo 2026 – Un’altra notte movimentata a Empoli, in via Lucchese, dove un allarme per furto in abitazione ha messo in allerta residenti e vigilanza. Era da poco passata mezzanotte – della notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo – quando il personale del Corpo vigili giurati si è precipitato sul posto per capire che cosa stesse effettivamente succedendo. Porta aperta e rumori dall’interno dell’abitazione. Subito all’arrivo i primi indizi che lasciavano intuire qualcosa di più di un’anomalia: sul retro dell’abitazione, accessibile tramite una scala, ecco una porta aperta con evidenti segni di effrazione. Dall’interno della casa poi, rumori che facevano supporre la presenza di qualcuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta l’allarme in casa: ladro sorpreso sul fatto

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