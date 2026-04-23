TS – Berardi la decisione della Corte d’Appello sulla squalifica dopo il ricorso Sassuolo

La Corte d’Appello ha deciso di confermare la squalifica per Berardi dopo il ricorso presentato dal Sassuolo. La decisione è stata comunicata oggi, a pochi giorni dalla gara successiva. Il calciatore non potrà scendere in campo nelle prossime partite ufficiali, proseguendo così la sospensione già imposta in precedenza. La disputa riguarda le risultanze delle ultime partite e le sanzioni comminate dall’arbitro.

2026-04-23 17:36:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Sassuolo dovrà fare ancora a meno di Berardi. La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal club e ha chiuso il caso legato al capitano neroverde confermando la squalifica di due giornate: nessuno sconto, nessun passo indietro. Una decisione che priva ancora una volta Grosso del suo giocatore più importante uomo simbolo, proprio nel finale di stagione in cui ogni partita può contribuire a definire il valore complessivo del percorso per cercare di migliorare sempre di più una classifica già molto splendente. Berardi out anche contro la Fiorentina: ricorso respinto.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Berardi, la decisione della Corte d’Appello sulla squalifica dopo il ricorso Sassuolo Notizie correlate Sassuolo, ridotta la squalifica di Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro: fino a quando rimarrà fuori! La decisione ufficiale della Corte Sportiva d’AppelloMalen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui…». Ricorso Berardi, c’è la decisione sul rosso arrivato all’intervallo durante Genoa Sassuolo: la notaMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Altri aggiornamenti Berardi, la decisione della Corte d'Appello sulla squalifica dopo il ricorso SassuoloIl capitano neroverde era stato espulso a fine primo tempo contro il Genoa. E ora è arrivato l'esito del reclamo ... tuttosport.com Ricorso Berardi, c’è la decisione sulla squalifica per il rosso arrivato all’intervallo durante Genoa Sassuolo: la nota ufficialeRicorso Berardi, c'è la decisione sulla squalifica per il rosso arrivato all'intervallo durante Genoa Sassuolo: la nota ufficiale ... calcionews24.com