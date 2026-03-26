Sassuolo ridotta la squalifica di Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro | fino a quando rimarrà fuori! La decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello

La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di ridurre la durata della squalifica nei confronti di un giocatore del settore giovanile del Sassuolo, coinvolto in un episodio di aggressione a un arbitro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il periodo di interdizione dal campo. La durata esatta del nuovo provvedimento non è ancora stata resa nota.

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