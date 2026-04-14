Una cantante ha accusato pubblicamente un’artista molto nota di averla aggredita sessualmente, affermando che le avrebbe strofinato le parti intime in faccia. La denuncia ha suscitato grande clamore nel mondo dello spettacolo, portando alla luce un episodio che ha fatto discutere sui comportamenti di alcuni personaggi dello spettacolo. La vicenda è ora al centro dell’attenzione dei media e delle autorità competenti.

A scuotere il mondo dello spettacolo è un’accusa destinata a far discutere: «Katy Perry mi ha aggredita sessualmente». A pronunciarla è Ruby Rose, che ha scelto il social Threads per rendere pubblica una denuncia che chiama in causa una presunta aggressione sessuale, riportando al centro del dibattito il tema della violenza nel mondo dello spettacolo. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui la popstar è già sotto i riflettori per la sua presenza al Coachella insieme al compagno Justin Trudeau. Un contesto di forte esposizione mediatica che ha contribuito ad amplificare la risonanza della vicenda e a trasformarla rapidamente in un caso globale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi ha strofinato la vag*** in faccia”. Le accuse shock alla cantante, esplode lo scandalo

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La cantante de Le Bambole di Pezza si è tatuata la faccia di Carlo Conti sul braccio: ecco com’è venuta e perché lo ha fattoLo aveva detto: se lei e la sua band fossero state prese a Sanremo 2026 si sarebbe tatuata il volto di Carlo Conti.

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