Sassuolo rapina da 500.000 euro | tre arrestati dopo il falso allarme gas

A Sassuolo, tre persone sono state arrestate dopo aver messo a segno una rapina da circa 500.000 euro, sfruttando un falso allarme gas. I ladri hanno simulato una fuga di gas per distrarre la vittima, una donna, e sottrarle diversi oggetti di lusso. L’episodio è avvenuto in un appartamento, dove i malviventi sono entrati e hanno preso orologi, gioielli e altri beni di valore. Le indagini hanno portato all’arresto dei tre sospettati nelle ultime ore.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a simulare una fuga di gas?. Quali oggetti di lusso sono stati sottratti alla donna?. Come hanno tracciato la BMW tra La Spezia e il Garda?. Cosa hanno trovato gli agenti nel garage di Desenzano?.? In Breve Refurtia composta da quattro Rolex, due Patek Philippe, un Audemars Piguet e undici diamanti.. Arresti effettuati dalla Squadra Mobile di Brescia dopo monitoraggio BMW tra La Spezia e Garda.. Sequestrate divise contraffatte, scanner comunicazioni forze dell'ordine, targhe false e attrezzi da scasso.. Complici di 44 anni di Desenzano e 36 anni di Reggio Emilia arrestati.. La Squadra Mobile di Brescia ha arrestato tre uomini per un furto da 500. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo, rapina da 500.000 euro: tre arrestati dopo il falso allarme gas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Falso jackpot da 500.000 euro: lei scappa con il premio e lo tradisceUn uomo di origini rumene ha perso tutto, anche una relazione, a causa di un errore di lettura su un biglietto della fortuna. Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euroMilano, 21 aprile 2026 – Lo avevano pedinato fin dal viaggio in treno, da Lugano a Milano Centrale.