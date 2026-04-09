Un uomo di origini rumene ha subito una grande delusione quando, a causa di un errore di lettura su un biglietto della fortuna, ha perso un presunto jackpot da 500.000 euro. La vincita, che sembrava reale, si è rivelata essere un falso, e la donna con cui aveva una relazione ha deciso di allontanarsi dopo aver scoperto la situazione. La vicenda si è conclusa con la perdita del premio e della relazione.

Un uomo di origini rumene ha perso tutto, anche una relazione, a causa di un errore di lettura su un biglietto della fortuna. La vicenda si è consumata a Carsoli, in provincia dell’Aquila, dove la promessa di un premio da 500.000 euro si è rivelata un miraggio causato da un numero grattato male. Tutto è iniziato durante i festeggiamenti per la Festa della Donna. L’uomo aveva acquistato un tagliando della serie Color Puzzle, con un costo di 5 euro, in un bar locale con l’idea di fare un regalo diverso alla sua compagna. Nel momento in cui hanno grattato il foglietto insieme, all’interno del locale, entrambi sono rimasti convinti di aver trovato il jackpot massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso jackpot da 500.000 euro: lei scappa con il premio e lo tradisce

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