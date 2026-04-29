Futuro Conte Sarri è davvero il piano B? La posizione di De Laurentiis e il nodo del contratto

Il Napoli è al centro di voci che vedono Maurizio Sarri come possibile alternativa a Antonio Conte, qualora quest'ultimo decidesse di lasciare la squadra. Il presidente del club sta valutando questa ipotesi, mentre le trattative sul rinnovo contrattuale di Conte continuano senza risolversi. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro dei tecnici ancora da definire e il club che monitora attentamente le opzioni disponibili.

Maurizio Sarri torna in discussione per il Napoli. De Laurentiis starebbe studiando il ritorno del tecnico toscano come opzione principale qualora Antonio Conte decidesse di lasciare la panchina azzurra. De Laurentiis sonda Sarri: il riavvicinamento è concreto. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il presidente napoletano non attende passivamente l’esito del colloquio con Conte. Ha già allargato lo sguardo oltre i confini dell’attuale progetto e ha iniziato a mappare i possibili sostituti. Roberto Mancini figura tra i profili monitorati, ma Sarri rappresenta la soluzione più suggestiva nel caso di separazione. Il riavvicinamento tra il tecnico e De Laurentiis sarebbe avvenuto in occasione della sfida tra Lazio e Napoli al Maradona: un segnale che i rapporti, dopo anni di distanza, si sono riscaldati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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