Pablo Durán prolunga il contratto fino al 2028

Il Celta ha comunicato che Pablo Durán ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. La società ha deciso di prolungare l’accordo di un anno rispetto alla scadenza precedente, che terminava alla fine della stagione successiva. La notizia è stata diffusa lunedì e riguarda il giocatore che continuerà a far parte del club almeno fino alla fine del 2028.

2026-04-06 18:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Il Celta lo ha annunciato lunedì Prolungamento del contratto di Pablo Durán fino al 2028 aumentandolo di un anno poiché quello precedente ha concluso la stagione successiva. Dal suo arrivo in prima squadra la scorsa stagione, L’attaccante di Tomiño ha giocato 68 partite ufficiali in cui ha segnato 11 gol e 8 assist. In precedenza aveva giocato due stagioni nella squadra riserve del Celtic. Proroga il contratto fino al 2028. Significa molto essere a casa, nel club a cui apparteniamo. È qualcosa di cui essere orgoglioso, sia io che la mia famiglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Bologna prolunga il contratto di Castro fino al 2030 nonostante interessamenti di Chelsea e Inter. Bologna-Pobega, ufficiale il riscatto: 7 milioni al Milan e contratto fino al 2028Il Bologna blinda Tommaso Pobega e versa 7 milioni di euro nelle casse del Milan.