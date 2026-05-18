Sarri non infiamma gli animi a Napoli | pronto Maresca?
Il futuro della panchina del Napoli resta al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre si attende la decisione definitiva di Antonio Conte, la società sta esaminando alcuni nomi per la guida tecnica della squadra. Tra le ipotesi che circolano, sembra esserci anche una possibile conferma di Maresca, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La situazione resta ancora in fase di valutazione e nessuna scelta è stata comunicata pubblicamente.
Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori. In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva di Antonio Conte, la società starebbe già valutando alcuni possibili nomi per il futuro. Tra i profili più apprezzati ci sarebbero Enzo Maresca e Maurizio Sarri, due allenatori molto diversi tra loro ma accomunati da idee di gioco offensive e riconoscibili Maresca rappresenterebbe una scelta giovane e moderna. Negli ultimi anni il tecnico campano ha attirato l’attenzione grazie al suo stile di gioco dinamico e alla capacità di valorizzare i calciatori più giovani. All’interno del Napoli c’è chi lo considera il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, puntando su entusiasmo, organizzazione e una visione di calcio proiettata verso il futuro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Sarri è contento di parlare con Ghoulam
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