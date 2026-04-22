Sarri e Mancini per l’eventuale dopo Conte due nomi fascia media

Il campionato si è concluso e le posizioni finali sono ancora da definire, con il Napoli possibile secondo o terzo. La dirigenza del club non mostra particolare preoccupazione, mentre l’allenatore attuale potrebbe essere coinvolto in discussioni sul futuro. Nel frattempo, si fanno i nomi di due allenatori di fascia media, Sarri e Mancini, come possibili candidati per una futura sostituzione di Conte.

Il campionato è finito. Non conta più niente. Il Napoli può arrivare secondo come terzo. A De Laurentiis interessa relativamente, a Conte probabilmente un po’ di più. Ma in ogni caso, puoi essere il primo o il secondo dei perdenti. Persino il terzo nel caso in cui il Napoli dovesse essere superato anche dalla Juventus. Opzione remota, a nostro avviso. Il nodo vero è Conte: resta o se ne va? Ormai la situazione è chiara. Vuole un progetto vincente ma il Napoli non può sprecare oltre cento milioni in campagna acquisti dissennate. Il club deve abbassare età media e monte ingaggi, il che non vuol dire lottare per la retrocessione. Troppe se ne dicono sull’allenatore che improvvisamente sembra diventato un peso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri e Mancini per l’eventuale dopo Conte, due nomi fascia media Notizie correlate Roberto Mancini tra i nomi per il dopo Conte a NapoliIl futuro della panchina del Napoli resta legato al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Italia, scatta il toto-allenatore per il dopo Gattuso: Allegri, Conte e Mancini i nomi per sostituirloDopo l'eliminazione ai playoff contro la Bosnia, Gennaro Gattuso non sarà più l'allenatore dell'Italia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea Sarri; Inter, una difesa tutta nuova per Chivu: da Muharemovic a Mancini, ecco chi può arrivare; DA MANCINI A SARRI, IL NAPOLI PREPARA IL PIANO B IN CASO DI ADDIO DI CONTE; Roma, Mancini scatenato per la festa dei suoi 30 anni: El Shaarawy e Cristante tra i presenti. Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea SarriIl futuro di Antonio Conte al Napoli è in bilico dopo l'ultimatum di De Laurentiis: spuntano le opzioni Sarri e Mancini per la panchina. stylo24.it Napoli, altro che Sarri: ecco che è favorito per il dopo ConteNessun ritorno di Maurizio Sarri ma nemmeno una scommessa italiana più giovane. se Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli per la panchoan della Nazionale,. c'è un solo nome in ... torinogranata.it Lazio-Sarri, sarà addio a fine stagione L'indiscrezione di Vocalelli a Radio Radio Lo Sport: "Vi posso assicurare che così Sarri non rimane: la società dovrà essere chiara. Al suo posto la Lazio prenderà..." VIDEO COMPLETO CON TUTTI I DETTAGLI x.com Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo all’ultima domanda fa ridere tutti: - facebook.com facebook