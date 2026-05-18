Sardegna il piano per il nucleare SMR | bollette dimezzate e lavoro

In Sardegna, si sta valutando un piano che prevede l’utilizzo di centrali nucleari di piccola scala, i cosiddetti SMR, con l’obiettivo di ridurre i costi dell’energia e creare nuovi posti di lavoro. Tra Ottana e il Sulcis si prospettano modifiche al settore industriale, con possibili impatti sull’occupazione e sull’ambiente. Sono state definite alcune condizioni che, se rispettate, eviterebbero l’accumulo di rifiuti radioattivi nell’isola. La discussione si concentra anche sui benefici economici attesi dal progetto.

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? Punti chiave Come cambierebbe il paesaggio industriale tra Ottana e il Sulcis?. Quali condizioni garantiscono l'esclusione della Sardegna dai rifiuti radioattivi?. Come verrebbe deciso il consenso tramite il referendum regionale?. Perché lo Stato deve firmare un accordo blindato con la Regione?.? In Breve Sconto del 50% sulle bollette per famiglie e imprese sarde.. Cantieri previsti in un arco temporale tra 10 e 15 anni.. Esclusione categorica della Sardegna dal deposito delle scorie radioattive.. Riconversione tecnologica prevista per Ottana, Porto Torres e Sulcis.. Roberto Capelli propone l’installazione di reattori nucleari modulari di piccola taglia in Sardegna per rilanciare l’economia delle aree industriali in crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, il piano per il nucleare SMR: bollette dimezzate e lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nucleare, la Camera accelera. A novembre il libro bianco sugli Smr di NuclitaliaNuclitalia, la società costituita un anno fa da Enel, Ansaldo e Leonardo, pubblicherà il libro bianco sul nucleare a novembre. Piano energia: nucleare e ritorno del gas russo per bollette basseIl vicepremier Salvini ha delineato una strategia energetica che punta sul rilancio del nucleare, sulla gestione delle centrali a carbone e su un... La regia del Pd dietro l'operazione: il piano per il dopo Todde in SardegnaRoma e Cagliari distano 475 chilometri. Non c'è un ponte che collega la Capitale all'isola. Ma il ponte a volte può riguardare solo la politica. È il caso delle ultime mosse di Angelo Binaghi, preside ... ilgiornale.it SINERGIE SARDEGNA SAS DI GREEN UTILITY ITALIA SRL - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sardegna. Presentato alla Consulta regionale il nuovo Piano regionale dei servizi alla personaLa Consulta regionale rappresenta l’organo consultivo che affianca l’assessorato alla Sanità nelle attività di programmazione e integrazione sociosanitaria. quotidianosanita.it