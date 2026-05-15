Nucleare la Camera accelera A novembre il libro bianco sugli Smr di Nuclitalia
A un anno dalla sua costituzione, Nuclitalia, società creata da Enel, Ansaldo e Leonardo, prevede di pubblicare a novembre un libro bianco dedicato agli Small Modular Reactors (SMR). La decisione arriva mentre la Camera si muove rapidamente sul fronte nucleare, accelerando i tempi per l’adozione di nuove politiche e iniziative nel settore. La pubblicazione del documento rappresenta un passo importante nel percorso di approfondimento e sviluppo di questa tecnologia in Italia.
Nuclitalia, la società costituita un anno fa da Enel, Ansaldo e Leonardo, pubblicherà il libro bianco sul nucleare a novembre. Conterrà le conclusioni di una fase di studio su quale tecnologia adottare per lo sviluppo degli Smr, i reattori di terza generazione destinati a produrre energia elettrica con condizioni di maggiore sicurezza rispetto al nucleare di seconda generazione. E ancora: dovrà definire come si potrà sviluppare una filiera italiana per la produzione di questi impianti. In Italia già opera una filiera per l’energia nucleare, la seconda in Europa, (tra queste il gruppo Ansaldo, Asg Superconductors della famiglia Malacalza, che produce magneti superconduttori per il reattore del progetto Iter sulla fusione nucleare, Fincantieri) ma i prodotti servono soprattutto progetti sviluppati all’estero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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