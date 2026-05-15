Nucleare la Camera accelera A novembre il libro bianco sugli Smr di Nuclitalia

A un anno dalla sua costituzione, Nuclitalia, società creata da Enel, Ansaldo e Leonardo, prevede di pubblicare a novembre un libro bianco dedicato agli Small Modular Reactors (SMR). La decisione arriva mentre la Camera si muove rapidamente sul fronte nucleare, accelerando i tempi per l’adozione di nuove politiche e iniziative nel settore. La pubblicazione del documento rappresenta un passo importante nel percorso di approfondimento e sviluppo di questa tecnologia in Italia.

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