Auto è sempre più difficile dirle addio | l' età di quelle ferraresi supera la media nazionale

In Emilia-Romagna, l’età media delle auto in circolazione si attesta ora a 12 anni e 4 mesi, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Questo dato, rilevato da uno studio di ‘Facile’, mostra come le vetture più vecchie siano sempre più presenti sulle strade della regione. La tendenza indica una crescita costante dell’età media, che supera la media nazionale. La durata di utilizzo delle automobili si protrae nel tempo, rendendo più difficile sostituire i veicoli più datati.

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Emilia-Romagna, ormai arrivata a 12 anni e 4 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da ‘Facile.it’ su un campione di oltre 1 milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno. Con Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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