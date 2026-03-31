Nessuna intossicazione come inizialmente ipotizzato. Le due donne, madre e figlia, morte poco dopo Natale presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, sono al centro di un’indagine per omicidio. Le analisi hanno escluso che la causa delle morti sia legata a un’intossicazione, portando gli inquirenti a focalizzarsi su altre ipotesi legate a un possibile omicidio.

Nessuna intossicazione. Anzi. Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. Il fascicolo C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte avvelenate, svolta nel caso: per mamma e figlia «non è stata intossicazione». Si indaga per omicidio

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