A Senigallia si terrà una fiera con 90 bancarelle provenienti da diversi paesi, offrendo un’ampia varietà di prodotti alimentari internazionali. Tra le bancarelle si potranno assaggiare sapori provenienti dal Sudamerica, tra cui piatti e ingredienti tipici. L’evento si svolge lungo i lungomari della città e coinvolge diversi operatori che presentano le loro specialità. La manifestazione si concentra sulla promozione dei prodotti e sulle relazioni commerciali tra i partecipanti.

? Punti chiave Quali sapori sudamericani troverai tra i banchi dei lungomari?. Come influenzerà questo mercato l'economia delle spiagge di velluto?. Perché sono stati scelti proprio questi paesi per l'evento?. Cosa accadrà al commercio locale dopo la chiusura della fiera?.? In Breve Evento dall'8 al 10 maggio nei lungomari Marconi e Alighieri di Senigallia.. Settore alimentare presente al 60% con il 30% di prodotti non alimentari.. Il 10% dei banchi è destinato ai servizi di somministrazione locale.. L'indotto coinvolgerà ristorazione, commercio al dettaglio e ospitalità del territorio senigallese.. Dall’8 al 10 maggio, i lungomari Marconi e...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: 90 banchi internazionali per un viaggio tra i sapori del mondo

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