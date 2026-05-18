Un uomo ha dichiarato di aver preso un coltello da cucina e di essere uscito di casa convinto che quel giorno avrebbe perso la vita. La sua testimonianza è stata resa durante un interrogatorio, senza ulteriori commenti da parte dell'Università riguardo a email inviate nel 2021. La vicenda si sta sviluppando senza comunicazioni ufficiali aggiuntive, e al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato a questa affermazione.

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.". È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli - contattato dall'Adnkronos - che oggi lo ha incontrato nel carcere di Modena dopo che il giovane sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto in pieno centro e ha falciato sette passanti. "Non è praticante, non è credente, non ha partecipato al Ramadan. Quando in carcere gli ho chiesto se voleva un libro mi ha risposto la Bibbia", dice il difensore di Salim El Koudri. In merito alle mail che il ministro Piantedosi ha anticipato oggi in una intervista al Giornale, l'avvocato dice: "Le mail che stanno divulgando sono mail del 2021, sono scritti di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla Salim El Koudri: "Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo...". No comment dell'Università sulle mail scritte nel 2021

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