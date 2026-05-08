A Malpensa è stato effettuato un maxi-sequestro di farmaci per la perdita di peso che risultano essere privi di autorizzazione per il mercato italiano. Tra le confezioni rinvenute ci sono diversi tipi di medicinali, tutti illegali secondo la normativa vigente. L’operazione è stata condotta dalle autorità competenti, che hanno sequestrato numerosi prodotti destinati alla vendita senza averne ottenuto i necessari permessi. Nessuna persona è stata ancora identificata o sottoposta a fermo.

Malpensa, 8 maggio 2026 – Medicinali di ogni tipo, privi di autorizzazione per il mercato italiano. Sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari del Gruppo Malpensa della Guardia di finanza, impegnati in una serie di controlli organizzati con l’obiettivo di intercettare spedizioni di farmaci e altri prodotti chimici nocivi per la salute e quindi impossibili da mettere in commercio sul territorio nazionale. Gli accertamenti effettuati nei terminal dello scalo varesino - frutto dell’analisi approfondita dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci, supportate dall’impiego di strumenti avanzati per lo screening, quali scanner all’avanguardia, e dall’esperienza operativa maturata nel tempo dal personale - hanno consentito di intercettare ben 6.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Farmaci per perdere peso: maxi-sequestro di confezioni fuori legge a Malpensa

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Temi più discussi: I farmaci per la perdita di peso fanno ingrassare Eli Lilly; Farmaci per perdere peso: maxi-sequestro di confezioni fuori legge a Malpensa; FDA: proposta di restrizioni sulla produzione su larga scala dei farmaci dimagranti di Novo e Lilly; Così i farmaci come Ozempic stanno facendo crollare i mercati del gelato e degli snack calorici.

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