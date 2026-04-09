Afragola costruzione fuori legge | il GIP convalida il sequestro del maxi cantiere

Nelle ultime ore, le forze di polizia locale di Afragola hanno sequestrato un grande cantiere edile situato in via Ciaramelli. La decisione è stata confermata dal giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato il sequestro a seguito di verifiche sulle autorizzazioni urbanistiche. Il blitz è stato condotto sotto la guida del comandante della polizia locale, che ha coordinato le operazioni.

L’intervento è scattato a seguito di un’ispezione su un fabbricato di nuova costruzione, in fase di completamento, composto da quattro piani più tetto termico abitabile, per un totale di 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che le opere edilizie sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi. Non solo: i lavori sarebbero stati eseguiti anche con l’invasione e l’appropriazione indebita di circa 175 metri quadrati di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola. Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro preventivo della struttura nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dell’abusivismo edilizio sul territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, costruzione fuori legge: il GIP convalida il sequestro del maxi cantiere Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-GlovoMilano, 19 febbraio 2026 – Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d'urgenza,... Leggi anche: Omicidio Ruoso, il Gip convalida il fermo: Loriano Bedin resta in carcere