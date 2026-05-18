Santangelo alla Festa dell’Ascensione porta il saluto alla principessa di Borbone | Un gioiello che sta rinascendo

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia si è presentato alla Festa dell’Ascensione tenutasi presso il Real Sito di Carditello. Durante l’evento, ha rivolto un saluto alla principessa di Borbone, definendo il luogo come un gioiello che sta rinascendo. La manifestazione ha visto la presenza di diverse persone e rappresentanti istituzionali, con un programma che includeva interventi e momenti di condivisione. La giornata si è svolta senza particolari incidenti e con un clima di partecipazione generale.

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Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo, ha partecipato ieri pomeriggio alla tradizionale Festa dell’Ascensione presso il Real Sito di Carditello. “Partecipare alla Festa dell’Ascensione a Carditello è sempre un’emozione profonda. Questo luogo straordinario, carico di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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