san leucio i borbone alla festa dei 250 anni per la real colonia

A San Leucio si festeggiano i 250 anni della Real Colonia, un evento che vede presente anche una delegazione degli eredi della casata borbonica delle Due Sicilie. La cerimonia coincide con il terzo secolo e mezzo dalla fondazione del sito, che si svolge alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di altri invitati. La festa si tiene in un contesto di celebrazione storica e culturale.

La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere sono attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la sua consorte, principessa Camilla, e sua sorella, principessa Beatrice. A suggellare idealmente un esperimento sociale e industriale nato nel 1776 con Ferdinando IV di Borbone. Al loro fianco Giuseppina Castiello, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’evento L’evento, organizzato dalla Fondazione Orizzonti per i festeggiamenti dell’Anno Leuciano, mira a restituire centralità e visibilità, sul piano internazionale, ad un territorio che per primo in Europa diede vita ad un modello di “socialismo illuminato”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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