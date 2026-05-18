Sansepolcro al via il corso di alta formazione per artisti con docenti d' eccezione

A Sansepolcro è iniziato il corso di alta formazione intitolato “L'equilibrio della scena”, organizzato da Laboratori Permanenti. Il corso è stato finanziato dal Nuovo Imaie attraverso il Bando formazione audiovisivo 2025 ed è rivolto ai soci e mandanti della collecting. I docenti coinvolti sono riconosciuti nel settore, e il percorso si svolge presso la sede dell'organizzazione. L'iniziativa mira a offrire un approfondimento professionale nel campo dell’arte e della produzione audiovisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui