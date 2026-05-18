Sansepolcro al via il corso di alta formazione per artisti con docenti d' eccezione
A Sansepolcro è iniziato il corso di alta formazione intitolato “L'equilibrio della scena”, organizzato da Laboratori Permanenti. Il corso è stato finanziato dal Nuovo Imaie attraverso il Bando formazione audiovisivo 2025 ed è rivolto ai soci e mandanti della collecting. I docenti coinvolti sono riconosciuti nel settore, e il percorso si svolge presso la sede dell'organizzazione. L'iniziativa mira a offrire un approfondimento professionale nel campo dell’arte e della produzione audiovisiva.
Prende il via il corso di alta formazione “L'equilibrio della scena” organizzato da Laboratori Permanenti e interamente finanziato dal Nuovo Imaie con il Bando formazione audiovisivo 2025, rivolto ai soci e mandanti della collecting. Il corso avrà luogo a Sansepolcro presso l’auditorium Santa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Corso docenti ISS clima e salute: il 18 marzo formazione MIM gratuita con David QuammenIl 18 marzo l'ISS ospita un corso gratuito, riconosciuto dal MIM, per docenti delle secondarie su clima e salute.
E’ obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?Esame di Maturità 2026: da ieri è aperta l'iscrizione alla prima edizione Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026” L'articolo .
Ha fatto visita a Sansepolcro il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, che nel corso della giornata ha visitato il Museo Civico cittadino, soffermandosi in particolare sul grande patrimonio artistico custodito all’interno della struttura - Facebook facebook
Argento vivo, a Sansepolcro il corso di teatro per chi ha più o meno 60 anniArezzo, 14 novembre 2025 – Al via il nuovo corso per adulti della Scuola comunale di Teatro di Sansepolcro, negli spazi del Teatro alla Misericordia gestiti dall’Associazione culturale ... lanazione.it