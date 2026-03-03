Corso docenti ISS clima e salute | il 18 marzo formazione MIM gratuita con David Quammen

Il 18 marzo l'Istituto Superiore di Sanità organizza un corso gratuito riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per insegnanti delle scuole secondarie, incentrato su clima e salute. Durante l'evento, sarà presente lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, che accompagnerà i partecipanti attraverso approfondimenti e discussioni sui temi trattati. La formazione è rivolta ai docenti interessati a integrare queste tematiche nelle proprie classi.