Corso docenti ISS clima e salute | il 18 marzo formazione MIM gratuita con David Quammen
Il 18 marzo l'Istituto Superiore di Sanità organizza un corso gratuito riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per insegnanti delle scuole secondarie, incentrato su clima e salute. Durante l'evento, sarà presente lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, che accompagnerà i partecipanti attraverso approfondimenti e discussioni sui temi trattati. La formazione è rivolta ai docenti interessati a integrare queste tematiche nelle proprie classi.
Il 18 marzo l'ISS ospita un corso gratuito, riconosciuto dal MIM, per docenti delle secondarie su clima e salute. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Whole School Approach”: corso di formazione MIM-ASviS per docenti di ogni ordine e grado, iscrizioni entro il 15 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) tornano a collaborare per offrire alle scuole...
Corso Indire per docenti “Insegnare con il suono”: iscrizioni entro il 18 marzo Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione online “Insegnare con il suono: podcast, sonorizzazioni, musica collaborativa, rap.
Tutti gli aggiornamenti su David Quammen
Argomenti discussi: Effetti del clima sulla salute, dall'Iss un corso per docenti di scuola secondaria con David Quammen.
Effetti del clima sulla salute, dall’Iss un corso per docenti di scuola secondaria con David QuammenIl corso, online e in presenza, si svolgerà il prossimo 18 marzo ed è dedicato ai docenti di materie scientifiche di scuola secondaria di primo e secondo grado. quotidianosanita.it
Clima: Iss, professori 'a scuola' per imparare a sensibilizzare ragazzi su eventi estremiRoma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - I cambiamenti climatici, con i loro effetti sulla salute come l'intensificarsi di eventi estremi e l'arrivo di malattie prima considerate 'esotiche', portate da ... notizie.tiscali.it