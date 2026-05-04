Un rappresentante dei piccoli comuni montani della regione ha presentato una richiesta ufficiale per l'adozione di nuovi criteri nel riparto del fondo dedicato alle aree montane. La proposta mira a modificare le modalità di distribuzione delle risorse, coinvolgendo anche nuove regole sulla gestione forestale. La richiesta arriva in un momento di discussione sulle modalità di assegnazione dei fondi destinati alle comunità rurali e montane.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i criteri di riparto per i piccoli comuni montani?. Quali nuove regole sulla forestazione propone l'opposizione alla Giunta Bardi?. Perché la spesa flessibile è fondamentale per la sopravvivenza dei borghi?. Chi deciderà finalmente come distribuire le risorse tra i territori lucani?.? In Breve Consiglio regionale approva ordine del giorno proposto dai consiglieri del centrosinistra.. Strategia Dem punta a flessibilità di spesa oltre i soli investimenti strutturali.. Riforma forestale mira ad aumentare giornate lavorative per categorie specifiche.. Lacorazza sollecita Bardi per evitare criteri rigidi nei piccoli comuni lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna lucana: Lacorazza chiede nuovi criteri per il fondo ai comuni

Notizie correlate

Taglio ai comuni montani: Calderoli spiega i nuovi criteri e rassicura su fondi e autonomia regionaleIl Ministro Calderoli ha illustrato i nuovi criteri per i comuni montani, ridotti a 3.

Legge sulla montagna e nuovi criteri di classificazioneCupramontana (Marche) – Una ventina di comunità montane marchigiane si stringono attorno a una richiesta urgente: rivedere i nuovi criteri di...