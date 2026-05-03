In Sicilia, un rappresentante della regione ha chiesto di fermare i tagli alla spesa farmaceutica, evidenziando che alcuni farmaci essenziali potrebbero diventare difficilmente accessibili per i pazienti. La questione riguarda i nuovi limiti di spesa stabiliti, che potrebbero influenzare le modalità di prescrizione dei medici e la disponibilità di determinati medicinali. La discussione si inserisce in un contesto di riorganizzazione delle risorse del settore sanitario locale.

? Cosa scoprirai Quali farmaci essenziali rischiano di diventare inaccessibili per i pazienti?. Come influiranno i nuovi tetti di spesa sulle prescrizioni dei medici?. Perché il risparmio sulla farmaceutica potrebbe costare più caro alla Regione?. Chi dovrà rispondere se le cure per i malati cronici si interrompono?.? In Breve Taglio di 25 milioni di euro sulla spesa farmaceutica territoriale siciliana per il biennio 2026-2027.. Budget farmaceutico territoriale ridotto da 410 a 385 milioni di euro tramite nuovi tetti trimestrali.. Rischio clinico per pazienti diabetici, nefropatici e oncologici coinvolti nel piano di risparmio regionale.. Leanza chiede incontro urgente con l'Assessore alla Salute e associazioni per rivedere il decreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, Leanza chiede lo stop ai tagli sulla spesa farmaceutica

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