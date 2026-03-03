Da oggi, nell’ambito della Asl Roma 1, sono state inaugurate tre nuove case della Comunità, portando il totale a nove strutture funzionanti. La cerimonia di apertura è stata presieduta dal rappresentante dell’azienda sanitaria, che ha sottolineato l’importanza di ampliare i servizi sul territorio. Le nuove strutture sono destinate a offrire supporto ai cittadini della zona, integrandosi con le altre sei già attive.

Nuove case della Comunità a Roma: il presidente Rocca inaugura strutture potenziate e ristrutturate. Da oggi, i cittadini della Asl Roma 1 possono beneficiare di tre nuove case della Comunità, che si aggiungono alle sei già operative. Riprendono, infatti, le attività sanitarie delle strutture “Monte Sacro”, “Esquilino” e “Canova”, tutte completamente ripensate nell’organizzazione dei servizi, potenziate con nuove strumentazioni e migliorate sia nel comfort che nella sicurezza. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato, in presenza, la Casa della comunità “Monte Sacro” e, tramite video collegamento, anche i presidi di “Canova” ed “Esquilino”, tutti situati nel distretto del Municipio I. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: si rafforza Asl Roma 1, Rocca inaugura tre nuove case Comunita’ “altro tassello”

Sanita’: a Roma tre nuove Case della comunita’, Rocca “volto medicina territorio”Tre nuove Case della Comunità inaugurate nella Asl Roma 1, potenziando i servizi per i cittadini.

Leggi anche: Sanità Lazio: tre nuove Case della Comunità per l’ASL Roma 1

Una selezione di notizie su Asl Roma

Temi più discussi: Asl Roma 5: sanità più accessibile e inclusiva; Un nuovo ospedale e due case della comunità a Roma, Rocca: Presto l'accordo con i medici; ASL Roma 3. Al via CORO, il Centro di Orientamento Ostetrico; Asl Roma 2. Santa Caterina e Appio Latino, sanità rinnovata nei quartieri più popolosi.

Sanita’: si rafforza Asl Roma 2, Rocca inaugura case-ospedale Comunita’ in Municipio V e VIITre nuove strutture sanitarie inaugurate a Roma, potenziando i servizi di prossimità e riducendo il ricorso ai pronto soccorso. romadailynews.it

ASL Roma 3; Aprono a marzo due nuovi ambulatori pediatrici al Grassi di Ostia Al via i servizi di Neurologia e Pneumologia pediatricaROMA- La ASL Roma 3 rafforza l’assistenza ai pazienti più piccoli: nel mese di marzo apriranno al Grassi di Ostia due nuovi ambulatori di Neurologia e Pneumologia Pediatrica. Il primo sarà attivo a pa ... online-news.it

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha tagliato il nastro di tre nuove strutture. Tutte nel territorio della Asl Roma 1. Per gli interventi sono stati investiti due milioni e 500mila euro. Attacco dei dem: "Molti presidi restano vuoti" - facebook.com facebook

Proseguono gli interventi sulle alberature dell'area verde adiacente all'Ospedale San Filippo Neri, in accordo con le prescrizioni del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma. Nelle prossime settimane inizieranno gli interventi di degli x.com