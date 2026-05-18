Sanità la nuova Rianimazione inaugurata al Goretti | IL VIDEO

Da latinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stata inaugurata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina una nuova unità di rianimazione. La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio e della direttrice generale della Asl. La nuova struttura, che sostituisce o amplia i servizi esistenti, rappresenta un aggiornamento importante per il reparto di emergenza dell’ospedale. La struttura si trova all’interno dell’ospedale e si aggiunge alle altre aree dedicate alle cure intensive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ecco la nuova unità operativa di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, inaugurata ufficialmente nei giorni scorsi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e della direttrice generale della Asl Sabrina Cenciarelli.Sedici posti letto, di cui due in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LATINA 14/05/2026 – NUOVA RIANIMAZIONE AL S. MARIA GORETTI

Video LATINA 14/05/2026 – NUOVA RIANIMAZIONE AL S. MARIA GORETTI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giornata di inaugurazioni per la sanità pontina: due case della comunità a Latina, la Rianimazione al Goretti

Latina, inaugurate due Case della Comunità e la nuova Rianimazione del GorettiLatina, 13 maggio 2026 – Questa mattina la Direttrice Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e il Presidente della Regione Lazio,...

sanità la nuova rianimazioneNuove case comunità e rianimazione a Latina, Rocca: Cresce la sanità(ANSA) - LATINA, 13 MAG - La sanità sta crescendo in questo territorio, per dare sempre più risposte ai nostri cittadini. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine dell'inaugu ... msn.com

sanità la nuova rianimazioneSanità pontina, inaugurate le Case della Comunità di Latina Scalo e Borgo Sabotino e la nuova Rianimazione del GorettiInaugurate le Case della Comunità di Borgo Sabotino e Latina Scalo e la nuova Rianimazione del Goretti: investimento PNRR da quasi 6,9 milioni ... latinaquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web