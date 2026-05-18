Sanità la nuova Rianimazione inaugurata al Goretti | IL VIDEO
Recentemente è stata inaugurata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina una nuova unità di rianimazione. La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio e della direttrice generale della Asl. La nuova struttura, che sostituisce o amplia i servizi esistenti, rappresenta un aggiornamento importante per il reparto di emergenza dell’ospedale. La struttura si trova all’interno dell’ospedale e si aggiunge alle altre aree dedicate alle cure intensive.
Ecco la nuova unità operativa di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, inaugurata ufficialmente nei giorni scorsi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e della direttrice generale della Asl Sabrina Cenciarelli.Sedici posti letto, di cui due in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
LATINA 14/05/2026 – NUOVA RIANIMAZIONE AL S. MARIA GORETTI
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