Sanità la nuova Rianimazione inaugurata al Goretti | IL VIDEO

Recentemente è stata inaugurata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina una nuova unità di rianimazione. La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio e della direttrice generale della Asl. La nuova struttura, che sostituisce o amplia i servizi esistenti, rappresenta un aggiornamento importante per il reparto di emergenza dell’ospedale. La struttura si trova all’interno dell’ospedale e si aggiunge alle altre aree dedicate alle cure intensive.

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