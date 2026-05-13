Giornata di inaugurazioni per la sanità pontina | due case della comunità a Latina la Rianimazione al Goretti

Da latinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Latina si sono svolte diverse cerimonie di inaugurazione dedicate alla sanità locale. Sono state ufficialmente aperte due case della comunità, strutture che offriranno servizi di assistenza territoriale, e la rianimazione dell’ospedale è stata completata con un nuovo reparto. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di cure per i cittadini della zona.

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Giornata di inaugurazione e tagli del nastro per la sanità di Latina. Tre nuove strutture strategiche vengono consegnate al territorio, rafforzando così un percorso di potenziamento delle cure. Si tratta delle Case della comunità di Borgo Sabotino e di Latina Scalo e della nuovissima Unità.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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