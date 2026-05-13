Giornata di inaugurazioni per la sanità pontina | due case della comunità a Latina la Rianimazione al Goretti

Oggi a Latina si sono svolte diverse cerimonie di inaugurazione dedicate alla sanità locale. Sono state ufficialmente aperte due case della comunità, strutture che offriranno servizi di assistenza territoriale, e la rianimazione dell’ospedale è stata completata con un nuovo reparto. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di cure per i cittadini della zona.

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Giornata di inaugurazione e tagli del nastro per la sanità di Latina. Tre nuove strutture strategiche vengono consegnate al territorio, rafforzando così un percorso di potenziamento delle cure. Si tratta delle Case della comunità di Borgo Sabotino e di Latina Scalo e della nuovissima Unità.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Latina, inaugurate due Case della Comunità e la nuova Rianimazione del GorettiLatina, 13 maggio 2026 – Questa mattina la Direttrice Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e il Presidente della Regione Lazio,... Due nuove Case di Comunità in provincia: le inaugurazioni a Borgo Sabotino e Latina ScaloDopo quelle inaugurate nelle scorse settimane a Formia e Gaeta, anche le Casa di Comunità di Borgo Sabotino e Latina Scalo sono realtà. Temi più discussi: Villa Bianchini rinasce e si apre alla città: oltre 500 persone all’inaugurazione, grande partecipazione per tutta la giornata; Pubblico in crescita alla Biennale Arte 2026; 97^ Adunata Alpini, la prima giornata: inaugurazione ufficiale con l’alzabandiera; Servizi comunali, sabato 23 maggio apertura straordinaria degli Uffici anagrafe Sesta Porta e Don Bosco-Pratale. MADE.IT Itinerari del Made in Italy Giornata di Arte e Made in Italy ad Acquaviva Picena Domenica 10 /5/2026 dalle ore 11 Informazioni in Locandina Tra i tanti ospiti sarà presente anche il Prof. Mauro Alvisi @POTUS @GiorgiaMeloni @KremlinRussia_E @el x.com Il PM Modi che parla di nuovo di Lavoro da Casa a causa della situazione carburante... sembra irreale onestamente - reddit.com reddit Giornata di inaugurazioni per la sanità pontina: due case della comunità a Latina, la Rianimazione al GorettiTre tagli del nastro nel capoluogo, alla presenza del presidente della Regione Francesco Rocca e della direttrice della Asl Sabrina Cenciarelli ... latinatoday.it Abbiategrasso, sabato il ministro Locatelli per l’inaugurazione del nuovo Centro Diurno ANFFAS: una giornata memorabile per il territorioÈ stata una giornata memorabile quella di sabato ad Abbiategrasso, dove la grande famiglia di ANFFAS ha celebrato l’inaugurazione dei nuovi spazi del centro Il Melograno, con il nuovo Centro Diurno ... ticinonotizie.it