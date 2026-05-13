Latina inaugurate due Case della Comunità e la nuova Rianimazione del Goretti

Questa mattina a Latina sono state inaugurate due nuove Case della Comunità e la ristrutturazione della Rianimazione dell’ospedale Goretti. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della struttura sanitaria. Le nuove strutture sono destinate a migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione e a potenziare le capacità di emergenza e assistenza dell’ospedale. La direzione sanitaria ha annunciato l'apertura ufficiale delle unità nelle prossime settimane.

Latina, 13 maggio 2026 – Questa mattina la Direttrice Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme ad Autorità civili e militari, hanno inaugurato le Case della Comunità Spoke di Borgo Sabotino e Latina Scalo e la nuova Unità Operativa di Rianimazione dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Si tratta di tre nuove strutture strategiche in continuità con il costante percorso di potenziamento della sanità pontina, con un investimento di 6.878.060 euro derivanti da fondi PNRR, che consentono di consegnare alla cittadinanza un sistema sanitario sempre più efficiente, moderno, capillare e capace di offrire la risposta più appropriata in ogni fase del percorso di cura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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