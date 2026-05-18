“Le accuse sollevate dal Partito Democratico sul presunto taglio dei fondi alla sanità pubblica non sono soltanto infondate, ma rappresentano il disperato tentativo di scaricare sul Governo nazionale le colpe di vent’anni di fallimenti gestionali della sinistra in Puglia". Lo dichiara in una nota l’On. Giandonato La Salandra, deputato pugliese di Fratelli d’Italia. "Il PD ha ormai il vizio cronico e l'abitudine sistematica di fuggire dinanzi alle proprie evidenti responsabilità. È semplicemente vergognoso non voler riconoscere che la Puglia è governata da vent’anni consecutivi dalla sinistra e rifiutarsi ostinatamente di ammettere il totale fallimento della propria gestione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sanità in Puglia, La Salandra (FdI): Basta scuse dal PD. I fondi da Roma sono aumentati ma sono stati utilizzati male”

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