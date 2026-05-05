Una rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che non è più giustificabile scaricare sul Governo la responsabilità del deficit sanitario di una regione, sottolineando che le risorse sono state aumentate. La politica, secondo quanto affermato, dovrebbe concentrarsi sulla gestione responsabile delle risorse disponibili, lasciando da parte le accuse reciproche. La questione del disavanzo sanitario regionale rimane al centro del dibattito pubblico senza che siano state fornite nuove motivazioni ufficiali.

SANITÀ. LA SALANDRA (FDI): BASTA SCARICABARILE: LE RISORSE SONO AUMENTATE, ORA SERVE RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE "Continuare ad attribuire al Governo la responsabilità del disavanzo sanitario della Regione Puglia è una narrazione che non regge più di fronte ai numeri.Le risorse destinate alla sanità sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni, con un incremento consistente del Fondo sanitario nazionale e una quota regionale in aumento anche per la Puglia. Il punto, dunque, non è quanto si riceve, ma come si spende.E su questo la Regione continua a non fornire risposte credibili. I disavanzi registrati in maniera sistematica dimostrano che esiste un problema strutturale nella gestione delle risorse, che non può essere ignorato né tantomeno giustificato con argomentazioni ormai superate.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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