Sanità | gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di Bergamo

Il 15 maggio, alcuni consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno visitato due strutture sanitarie di Bergamo, l’ospedale Papa Giovanni XXIII e la Soreu delle Alpi. La visita ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha permesso di conoscere da vicino le attività e i servizi offerti da queste due realtà sanitarie. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata durante l’evento e l’iniziativa si inserisce nelle consuete visite di routine delle istituzioni regionali.

Bergamo. Nella giornata di venerdì, 15 maggio, si è svolta un’importante visita istituzionale che ha visto protagonisti alcuni consiglieri regionali di Fratelli d’Italia presso l’ Asst Papa Giovanni XXIII e la Soreu delle Alpi, due eccellenze fondamentali del nostro territorio. La delegazione, guidata dal presidente del gruppo regionale Christian Garavaglia e composta dai consiglieri Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi, ha voluto approfondire direttamente le dinamiche operative di un sistema cruciale per la salute e la sicurezza pubblica lombarda. Il ruolo strategico dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Il percorso istituzionale ha preso il via con l’incontro insieme al dottor Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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