Sanità | gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di Bergamo

Da bergamonews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio, alcuni consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno visitato due strutture sanitarie di Bergamo, l’ospedale Papa Giovanni XXIII e la Soreu delle Alpi. La visita ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha permesso di conoscere da vicino le attività e i servizi offerti da queste due realtà sanitarie. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata durante l’evento e l’iniziativa si inserisce nelle consuete visite di routine delle istituzioni regionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Nella giornata di venerdì, 15 maggio, si è svolta un’importante visita istituzionale che ha visto protagonisti alcuni consiglieri regionali di Fratelli d’Italia presso l’ Asst Papa Giovanni XXIII e la Soreu delle Alpi, due eccellenze fondamentali del nostro territorio. La delegazione, guidata dal presidente del gruppo regionale Christian Garavaglia e composta dai consiglieri Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi, ha voluto approfondire direttamente le dinamiche operative di un sistema cruciale per la salute e la sicurezza pubblica lombarda. Il ruolo strategico dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Il percorso istituzionale ha preso il via con l’incontro insieme al dottor Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCONTRO SULLA SANITA' IN REGIONE: LEGA CON FEDRIGA, OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO | 02/02/2026

Video SCONTRO SULLA SANITA' IN REGIONE: LEGA CON FEDRIGA, OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO | 02/02/2026

Sullo stesso argomento

Bergamo, all’Ospedale Papa Giovanni nasce ‘La Stanza della Vita’: uno spazio dedicato all’ascolto e alla relazione nei momenti più delicatiBergamo, 11 maggio 2026 – All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata, questa mattina, “La Stanza della Vita”: un ambiente pensato...

Sanità, l'assessore regionale Fabi in visita alla Casa della Comunità: "E' un modello"Una Casa della Comunità molto integrata col territorio di riferimento, con le Amministrazioni comunali e col Volontariato locale, per dare insieme...

papa giovanni sanità gruppo regionale diSanità: gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di BergamoLa visita istituzionale all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e alla centrale operativa Soreu che ha visto come protagonisti i consiglieri regionali di Fdi. bergamonews.it

Pagelle sanità, al dg del Papa Giovanni il punteggio più altoLa scala è quella tradizionale da 0 a 100. Tra le realtà bergamasche, il risultato più alto è stato conseguito nuovamente da Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni, con 90 su 100 ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web