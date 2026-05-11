Bergamo all’Ospedale Papa Giovanni nasce ‘La Stanza della Vita’ | uno spazio dedicato all’ascolto e alla relazione nei momenti più delicati
Oggi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata “La Stanza della Vita”, uno spazio dedicato all’ascolto e alla relazione. L’ambiente è stato creato per facilitare i colloqui tra operatori sanitari e familiari di pazienti in condizioni critiche. La stanza è stata pensata per offrire un luogo di ascolto e confronto nei momenti più delicati, senza altre finalità o funzioni specifiche.
Bergamo, 11 maggio 2026 – All’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata, questa mattina, “La Stanza della Vita”: un ambiente pensato per accogliere i colloqui tra operatori sanitari e familiari di pazienti che si trovano in condizioni critiche. Collocata in un'area attigua alle Terapie Intensive, al secondo piano della Piastra, la Stanza della Vita nasce come luogo riservato e accogliente, a disposizione di medici e infermieri per costruire una relazione autentica con le famiglie di chi sta lottando tra la vita e la morte. Un arredo elegante e minimalista, colori caldi e rassicuranti: ogni dettaglio è pensato per offrire conforto a chi vive momenti di grande dolore, accompagnando anche quei colloqui delicati in cui può aprirsi la possibilità della donazione degli organi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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