Oggi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata “La Stanza della Vita”, uno spazio dedicato all’ascolto e alla relazione. L’ambiente è stato creato per facilitare i colloqui tra operatori sanitari e familiari di pazienti in condizioni critiche. La stanza è stata pensata per offrire un luogo di ascolto e confronto nei momenti più delicati, senza altre finalità o funzioni specifiche.

Bergamo, 11 maggio 2026 – All’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata, questa mattina, “La Stanza della Vita”: un ambiente pensato per accogliere i colloqui tra operatori sanitari e familiari di pazienti che si trovano in condizioni critiche. Collocata in un'area attigua alle Terapie Intensive, al secondo piano della Piastra, la Stanza della Vita nasce come luogo riservato e accogliente, a disposizione di medici e infermieri per costruire una relazione autentica con le famiglie di chi sta lottando tra la vita e la morte. Un arredo elegante e minimalista, colori caldi e rassicuranti: ogni dettaglio è pensato per offrire conforto a chi vive momenti di grande dolore, accompagnando anche quei colloqui delicati in cui può aprirsi la possibilità della donazione degli organi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, all’Ospedale Papa Giovanni nasce ‘La Stanza della Vita’: uno spazio dedicato all’ascolto e alla relazione nei momenti più delicati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“La Stanza della Vita”: al Papa Giovanni un luogo dedicato alle relazioni tra medici e parenti dei pazienti in condizioni criticheUno spazio d’ascolto e di comunicazione accogliente e riservato, dedicato ai colloqui tra operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e...

Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donneArezzo, 12 marzo 2026 – Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne.

Argomenti più discussi: Lodi Vecchio, motociclista 15enne sbalzato in un campo. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII; Resta ricoverato a Bergamo con fratture multiple il 15enne di Cerro al Lambro coinvolto nell’incidente di Lodi Vecchio; Scomparso dal 1° maggio, ritrovato a Bergamo il 16enne; Scontro tra un pick-up e uno scooter, un ferito.

Bergamo, Ospedale Papa Giovanni XXIII: taglio del nastro per la nuova «Stanza della vita» realizzata con gli studenti del FantoniInaugurato lo spazio accanto alla Terapia Intensiva e voluto per creare un ambiente riservato e accogliente per i parenti che devono scegliere sull'eventuale donazione di organi ... bergamo.corriere.it