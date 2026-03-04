Centro Papa Giovanni XXIII al via campagna 5x1000 per sostenere le persone con disabilità

Una firma che non costa nulla ma può rafforzare percorsi educativi, progetti di inclusione lavorativa, servizi residenziali e diurni, supporto alle famiglie ANCONA – Anche per il 2026 il Centro Papa Giovanni XXIII rilancia la Campagna 5x1000, invitando i contribuenti, tutte le cittadine ed i cittadini più sensibili e desiderosi di avere un impatto positivo nella vita degli altri, a destinare gratuitamente questa quota della propria imposta sul reddito a sostegno delle persone con disabilità che ogni giorno frequentano i servizi della Cooperativa. Un gesto semplice, completamente gratuito, che si trasforma in opportunità concrete. «Il 5x1000... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Epifania nel segno della solidarietà: le auto storiche dell’ASI in piazzale al Centro Papa Giovanni XXIII

Bimbo con cuore "bruciato", l'organo a lui destinato è stato trapiantato a un altro piccolo al Papa Giovanni XXIII di BergamoIl cuore compatibile con il piccolo Domenico, ma che lui non ha potuto ricevere in quanto non più operabile, ha salvato la vita a un altro bambino...

Contenuti utili per approfondire Centro Papa Giovanni.

Temi più discussi: Al via la campagna 5×1000 del Centro Papa Giovanni XXIII; Prevenzione, screening e promozione della salute: tante iniziative per la Giornata Mondiale contro l’HPV e la Giornata Internazionale della Donna; Papilloma Virus e 8 Marzo: screening e vaccinazioni gratuite negli ospedali bergamaschi; Newsweek-Statista, il Papa Giovanni XXIII sale al 104° posto tra gli Ospedali migliori al mondo.

Centocinquant’anni di Santa Maria delle Grazie e del quartiere Centro Papa Giovanni XXIIIBergamo. La Rete Centro Papa Giovanni XXIII organizza la mostra Centocinquant’anni di Santa Maria delle Grazie e del quartiere Centro Papa Giovanni XXIII, dedicata alla costruzione della chiesa ... bergamonews.it

Centro Papa Giovanni XXIII: Comunicare la disabilità con i giusti terminiOgni parola che pronunciamo ha un valore importante. Un valore che aumenta in modo cruciale quando si parla di persone... Ogni parola che pronunciamo ha un valore importante. Un valore che aumenta in ... ilrestodelcarlino.it

Cosa fa questa sera buona parte dei telespettatori italiani Guarda il Festival di Sanremo Al Centro Papa Giovanni XXIII non siamo da meno, perché le nostre prima ancora di essere #ComunitàResidenziali, sono case. Sono famiglie Buona visione e facebook