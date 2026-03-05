Sanità Lazio progetto Consiglio regionale e Asl Roma 1 per obesità severa e fragilità

Il Consiglio regionale del Lazio e l'Asl Roma 1 hanno avviato un progetto per affrontare l'obesità severa e le fragilità correlate. L'iniziativa si concentra sulla gestione di questa condizione come problema di salute pubblica e sociale, coinvolgendo diverse attività di prevenzione e assistenza. L'obiettivo è migliorare l'accesso ai servizi e ridurre le disparità nel trattamento di queste problematiche.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Contrastare l'obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. È l'obiettivo del nuovo progetto pilota presentato oggi presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana, il primo per la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della Asl Roma 1, che introduce un 'Percorso multidisciplinare di presa in carico territoriale' dedicato specificamente alle persone con obesità severa in condizioni di fragilità socio-economica. L'iniziativa - informa una nota - è avvenuta nel corso del convegno 'Obesità, una malattia cronica: il ruolo della regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma', realizzato con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.