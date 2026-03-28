Nel 2025, nel territorio comunale di Modena, sono state registrate complessivamente 11.665 donazioni di sangue, con una diminuzione di 150 unità rispetto all’anno precedente. I dati indicano un calo nel numero totale di donatori rispetto all’anno precedente.

Dati in leggero calo rispetto al 2024. Il bilancio dell'attività è stato presentato in occasione dell'assemblea dei soci Sono state 11.665 le donazioni complessive nel territorio comunale di Modena nel 2025, con un calo di 150 unità rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio si evidenziano -158 donazioni di sangue intero, +193 di plasma e -185 di piastrine. I risultati della raccolta di sangue plasma e piastrine nel comune di Modena sono stati illustrati sabato 28 marzo nell’assemblea annuale degli associati di Avis Comunale Modena, convocati nella sede di via Livio Borri per approvare la relazione del Consiglio, il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Avis, nel 2025 i donatori di sangue sono stati oltre 11.600

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