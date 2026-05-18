San Martino Valle Caudina 41enne arrestato per estorsione e maltrattamenti ai genitori

A San Martino Valle Caudina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, già con precedenti penali, con l'accusa di aver compiuto estorsioni e maltrattamenti ai danni dei genitori, entrambi disabili. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La vicenda riguarda comportamenti violenti e richieste di denaro nei confronti dei genitori, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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