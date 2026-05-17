Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 maggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato a San Martino Valle Caudina un uomo di 39 anni con numerosi precedenti penali. L'arresto è stato effettuato nel centro del paese, senza incidenti o resistenze. L’uomo è stato condotto in questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si inserisce nelle operazioni di controllo del territorio svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Nel tardo pomeriggio di ieri 16 maggio personale della locale Squadra Mobile ha catturato in San Martino Valle Caudina (AV)un pluripregiudicato V.A. di anni 39. Lo stesso è stato tratto in arresto perché condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione di cui risultano da espiare ancora anni 6 di reclusione per i delitti di associazione a delinquere, tentato omicidio, rapina aggravata, porto illegale di armi e munizioni, ricettazione ed estorsione. Ieri in Campania: sfruttamento del lavoro, sospese quattro aziende. Il Benevento. Salerno, da Ai agli incontri ravvicinati: le curiosità di questa campagna. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Martino Valle Caudina: arrestato 39enne pluripregiudicato

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