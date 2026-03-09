San Martino Valle Caudina viola i domiciliari | 32enne arrestato

A San Martino Valle Caudina, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver violato gli obblighi dei domiciliari. I militari hanno verificato che non era rientrato a casa all'orario stabilito dopo un’udienza e, di conseguenza, è stato portato in carcere con una misura cautelare. L’arresto è scaturito dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva.

I Carabinieri accertano il ritardo ingiustificato nel rientro dopo un'udienza: disposta la custodia cautelare in carcere. Dagli arresti domiciliari al carcere: la nuova ordinanza. I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un 32enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dall'Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte. La violazione: rientro con ore di ritardo dopo l'udienza. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento avanzata dai militari, dopo aver accertato le violazioni commesse dall'uomo.