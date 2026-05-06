A San Marco dei Cavoti, il consigliere comunale ha dichiarato che alcune opere previste non sono state finanziate dal Comune. La questione riguarda interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella programmazione regionale, ma che non hanno ricevuto fondi pubblici diretti. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato stampa, che ha reso noto l’assenza di finanziamenti per alcuni lavori programmati.

“Ritengo doveroso – spiega Costantini – offrire ai cittadini un quadro corretto e trasparente rispetto a opere e servizi importanti per la nostra comunità, chiarendo il percorso amministrativo che ne ha consentito l’attuazione e le reali fonti di finanziamento. Mi riferisco, in particolare, ad alcuni interventi significativi come la ristrutturazione della Torre dei Provenzali, già inaugurata, che si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio storico promosso dalla Regione Campania, all’interno del quale l’Arcidiocesi di Benevento ha avuto un ruolo rilevante grazie alla qualità della progettazione, ottenendo il massimo punteggio utile al finanziamento.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - San Marco dei Cavoti, Costantini: “Opere non finanziate dal Comune”

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